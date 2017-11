Die Rhein-Neckar Löwen haben Teil eins ihres "Doppelschlags" souverän gemeistert und den zehnten Pflichtspielsieg in Folge eingefahren.

Der deutsche Meister setzte sich im elften Spiel der Bundesligasaison beim SC DHfK Leipzig 29:23 (15:13) durch. Mit 20:2 Zählern liegen die Mannheimer auf Platz zwei - nur einen Pluspunkt hinter den Füchsen Berlin, die allerdings zwei Spiele mehr absolviert haben.

Keine 24 Stunden nach dem Erfolg sind die Löwen am Sonntag (19.00 Uhr im LIVETICKER) in der Champions League beim FC Barcelona erneut gefordert. "Mit dieser Terminierung wurde eine Grenze überschritten", hatte Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann dem Mannheimer Morgen gesagt und dafür plädiert, die zweite Mannschaft nach Barcelona zu schicken. Trainer Nikolaj Jacobsen und die Spieler sprachen sich allerdings gegen den Vorschlag aus.

Appelgren hält überragend

Das Spiel in Leipzig zu verlegen, war keine Option, "auch wegen der Live-Übertragung in der ARD", sagte Kettemann der FAZ. Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesliga übertrug das Erste eine Partie live.

Immerhin stand der Löwen-Sieg frühzeitig fest. Überragender Mann des Abends war Löwen-Keeper Mikael Appelgren, dessen Teamkollege Alexander Petersson traf neunmal. Beste Leipziger Torschützen waren Maximilian Janke und Niclas Pieczkowski (je 4).