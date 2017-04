Die MT Melsungen hält im EHF-Cup mit dem dritten Sieg im vierten Gruppenspiel weiter Kurs auf das Viertelfinale.

Der Bundesligist setzte sich am Samstagabend gegen den spanischen Vertreter Helvetia Anaitasuna aus Pamplona mit 28:22 (10:11) durch und führt die Gruppe D an. Bester Werfer Melsungens war Johannes Golla mit sechs Treffern.

Noch zwei Gruppenspiele stehen vor dem Viertelfinale an. Das Final Four findet am 20. und 21. Mai in Göppingen statt.

Das Spiel im Stenogramm:

MT Melsungen - Helvetia Anaitasuna/Spanien 28:22 (10:11)

Tore: Golla (6), Rnic (4), Haenen (3), M. Müller (3), P. Müller (2), Boomhouwer (2), Schneider (2), Jaanimaa (2), Fahlgren (1), Danner (1), Allendorf (1), Vuckovic (1) für Melsungen - Chocarro Gorraiz (5), Gaston Fernandez (3), Mota (3), Ceretta Jung (3), Maestro (3), Uriz (2), Hernandez (1), Garcia (1), Cortes (1) für Anaitasuna

Zuschauer: 2600