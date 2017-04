Bundesligist Füchse Berlin hat sich eine gute Ausgangsposition für den Einzug ins Final Four des EHF-Cups geschaffen.

Der Titelträger von 2015 gewann das Viertelfinal-Hinspiel beim ungarischen Vertreter Tatabanya KC mit 30:25 (17:11).

Am Samstagabend kann auch die MT Melsungen bei Saint-Raphael Var Handball aus Frankreich einen Schritt in Richtung des Endrunden-Turniers machen, das ein rein deutsches Event werden könnte: Am Sonntag ist noch der SC Magdeburg ist beim spanischen Klub Helvetia Anaitasuna gefordert, Titelverteidiger Frisch Auf Göppingen ist als Gastgeber für das Final Four am 20./21. Mai gesetzt.

Die Viertelfinal-Rückspiele finden am kommenden Wochenende statt.