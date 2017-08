Die deutschen Handballer starten in Stuttgart mit einem Länderspiel gegen Island in die heiße Phase der EM-Vorbereitung. Am 5. Januar (18.15 Uhr) trifft der Titelverteidiger um Bundestrainer Christian Prokop in der Porsche-Arena auf den Olympiazweiten von 2008.

"Island ist ein anspruchsvoller und damit idealer Gegner im Vorfeld der Europameisterschaft", sagte Prokop, der mit den "Bad Boys" bereits am 2. Januar zum Trainingslehrgang nach Stuttgart kommen wird.

Die Europameisterschaft in Kroatien findet vom 12. bis 28. Januar statt. Deutschland trifft in der Vorrundengruppe C auf den WM-Dritten Slowenien sowie Mazedonien und Montenegro. Austragungsort der deutschen Spiele ist zunächst Zagreb.