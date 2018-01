Die slowenische Handball-Nationalmannschaft erwägt nach dem erfolglosen Protest gegen die Wertung des EM-Vorrundenspiels gegen Deutschland drastische Schritte.

"Was hier passiert ist, sprengt alle Grenzen. Der Verband denkt ernsthaft darüber nach, die EM zu verlassen. Auf der anderen Seite sind wir uns über die ganzen negativen Folgen auch für die kommende Generation bewusst", sagte der Seketär des slowenischen Handballverbandes am Dienstagnachmittag in Zagreb. Sloweniens Verbandspräsident Franjo Bobinc kündigte darüber hinaus eine Pressekonferenz im Laufe des Tages an.

Slowenien kündigt PK an

Nach Informationen der slowenischen Nachrichtenagentur STA unter Berufung auf Informationen aus Verbandskreisen habe der Verband zudem eine formale Beschwerde gegen die Schiedsrichter eingereicht.

Die EHF hatte am Dienstagmittag den Protest gegen die Wertung der Partie, die 25:25 unentschieden endete, abgewiesen.

Bei dem Protest ging es um die Frage, ob der Siebenmeter, der zum Ausgleichstor in letzter Sekunde für die deutsche Mannschaft durch Tobias Reichmann geführt hatte, rechtens war. Drei slowenische Spieler hatten zuvor den Anwurf für Deutschland durch Paul Drux verhindert.

Streitpunkt war, ob der Ball von Drux vor oder nach der Schlusssirene die Hand verließ. Die litauischen Schiedsrichter hatten vor ihrer Entscheidung am Montagabend den Videobeweis zu Rate gezogen.

Slowenen-Coach Vujovic ledert gegen Schiedsrichter

Sloweniens Coach Veselin Vujovic, der nach der Siebenmeterentscheidung gegen sein Team aus Protest zunächst entrüstet ins eigene Tor gestürmt war, um den deutschen Schützen Tobias Reichmann zu verunsichern, war auch im Anschluss darauf nicht mehr zu halten.

Der Sport werde von Idioten geleitet, wird der ehemalige Weltklasse-Handballer zitiert. Reichmann bezeichnete Vujovic' Aktion als "unsportlich und lächerlich".

Vujovic ist in der Handball-Szene als Skandal-Trainer bekannt. Unter anderem war er mehrfach wegen Ausrastern verbaler und körperlicher Art bei Handball-Spielen gesperrt worden.

Slowenien kann - anders als die deutsche Mannschaft, die mit drei Punkten aus zwei Spielen bereits vorzeitig in der Hauptrunde steht - noch in der ersten Gruppenphase scheitern. Zum Abschluss steht für die Osteuropäer die entscheidende Partie gegen Montenegro (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) an. (Die Tabelle im Überblick)