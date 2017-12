Deutschland-Bezwinger Dänemark hat den Einzug ins Halbfinale der Handball-WM der Frauen (LIVE im TV auf SPORT1) verpasst.

Der dreimalige Olympiasieger unterlag im Viertelfinale in der Arena Leipzig Schweden mit 23:26 (11:13). Die Schwedinnen haben dagegen mit ihrem ersten WM-Halbfinale Geschichte geschrieben.

Schweden trifft im Halbfinale am Freitag in Hamburg auf Ex-Weltmeister Frankreich oder Montenegro, die sich am Dienstagabend gegenüberstehen.

Der EM-Vierte Dänemark hatte im Achtelfinale die Medaillenträume der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) mit einem 21:17-Sieg beendet.

Schweden dreht in Hälfte zwei auf

Gegen Schweden gestalteten die Däninnen die erste Halbzeit noch ausgeglichen, doch nach dem Wechsel setzte sich der ehemalige Vize-Europameister auf 22:15 (46.) ab.

Als die Schwedinnen nervös wurden, konnte Dänemark noch einmal auf 22:24 (57.) verkürzen, doch letztendlich kam die Aufholjagd zu spät.

Matchwinnerin für Schweden war die erst 21-jährige Hanna Blomstrand, die sieben Treffer bei sieben Versuchen erzielte und zur Spielerin des Spiels gewählt wurde.