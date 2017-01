Uwe Gensheimer hat zwei Tage vor der Handball-WM (ab 11. Januar im LIVETICKER) einen schweren Schicksalsschlag hinnehmen müssen.

Wie der Deutsche Handball-Bund bekannt gab, starb Gensheimers Vater am Sonntag überraschend. Der Kapitän verließ das deutsche Team und befindet sich derzeit bei seiner Familie in Mannheim. Gensheimer wird das Testspiel gegen Österreich am Abend (ab 19 Uhr im LIVETICKER) verpassen.

Der Zeitpunkt seiner Rückkehr ist unklar, auch sein Einsatz bei der WM steht offenbar auf der Kippe.

Bundestrainer Dagur Sigurdsson hatte am Montag seinen Kader um drei Spieler reduziert. Die Rückraumspieler Philipp Weber und Jens Schöngarth sowie Kreisläufer Erik Schmidt traten bereits die Heimreise an. Überraschend gegen Österreich mit dabei ist Holger Glandorf.

Damit besteht der DHB-Kader am Montagabend aus 15 Spielern. Sigurdsson darf für das WM-Auftaktspiel gegen Ungarn bis Donnerstagabend 16 Spieler benennen.