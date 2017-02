Die Nachfolge von Erfolgstrainer Dagur Sigurdsson ist endlich in trockenen Tüchern.

Nach SPORT1-Informationen wird Christian Prokop am Freitagabend im Rahmen des All Star Games der DKB HBL (ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) als neuer Bundestrainer vorgestellt.

Zuletzt ging es in den Verhandlungen noch um eine Ablösesumme, die der Deutsche Handballbund an den SC DHfK Leipzig zu entrichten hat und darum, wer Prokops Arbeit beim aktuellen Liga-Achten übernimmt.

Das soll Frauen-Bundestrainer Michael Biegler sein, nach Willen der DHB-Führung um Präsident Andreas Michelmann und Vizepräsident Leistungssport Bob Hanning allerdings erst nach der Heim-WM Ende des Jahres.

Diese Details sind nun nach SPORT1-Informationen geklärt und werden auf einer Pressekonferenz vor dem Spiel der Nationalmannschaft gegen die Liga-Stars verkündet.

Offizieller Start im Juli

Prokop erhält einen Fünf-Jahres-Vertrag bis 2022 ohne Ausstiegsklausel. Der DHB soll eine Ablösesumme von rund 500.000 Euro an Leipzig zahlen.

Noch am Freitagnachmittag soll sich Prokop der Mannschaft vorstellen, berichtet der SID.

Prokop wird demnach seine Arbeit beim DHB offiziell am 1. Juli aufnehmen, soll aber das deutsche Team parallel zum Job in Leipzig möglichst schon in den wichtigen Spielen der EM-Qualifikation im Mai gegen den WM-Dritten Slowenien betreuen.

Am Abend wird Sigurdsson offiziell verabschiedet, der mit den "Bad Boys" 2016 sensationell Europameister geworden war und in Rio de Janeiro die Olympische Bronzemedaille gewonnen hatte.

Markus Baur war im Gespräch

Schon vor der enttäuschend verlaufenen WM in Frankreich mit dem bitteren Achtelfinal-Aus gegen Katar hatte Sigurdsson eine Klausel gezogen, die es ihm ermöglicht, aus dem bis 2020 laufenden Vertrag auszusteigen.

Er übernimmt die Auswahl Japans und soll diese bis zu den Olympischen Spielen in Tokio 2020 in die Erfolgsspur bringen.

Neben Prokop war auch der 2007er-Weltmeister Markus Baur als Nachfolger Sigurdssons im Gespräch gewesen.