Am 11. Januar eröffnet Gastgeber und Titelverteidiger Frankreich die Handball-WM 2017 mit der Partie gegen Brasilien.

Die deutsche Nationalmannschaft steigt am 13. Januar gegen Ungarn (17.45 Uhr im LIVETICKER) ins Turnier ein. Der aktuelle Europameister bekommt es in Gruppe C zudem mit Chile, Saudi-Arabien, Weißrussland und Kroatien zu tun.

SPORT1 hat bis alle wichtigen Infos bis zum Auftakt.

Modus

24 Mannschaften nehmen an der Weltmeisterschaft teil. Gespielt wird in vier Sechser-Gruppen, die jeweils besten vier Teams erreichen das Achtelfinale.

Anschließend geht es im K.-o.-System bis zum Titel weiter. Die jeweils Fünften und Sechsten der Gruppen spielen im President's Cup die Plätze 17 bis 24 aus.

Als Titelverteidiger geht Gastgeber Frankreich ins Turnier. Bei der letzten Handball-WM 2015 in Katar landete das deutsche Team auf dem siebten Platz.

Die WM live in Stream und Ticker

Die Deutsche Kreditbank AG (DKB) zeigt die Spiele der deutschen Nationalmannschaft sowie ausgewählte Topspiele im kostenlosen Livestream im Internet auf der Seite handball.dkb.de.

SPORT1 begleitet sämtliche Spiele des Turniers im LIVETICKER.

Spielplan der Handball-WM 2017:

Gruppe A in Nantes

11.01.2017 20:45 Uhr Frankreich - Brasilien in Paris

12.01.2017 17:45 Uhr Russland - Japan

12.01.2017 20:45 Uhr Polen - Norwegen

13.01.2017 17:45 Uhr Japan - Frankreich

14.01.2017 14:45 Uhr Brasilien - Polen

14.01.2017 17:45 Uhr Norwegen - Russland

15.01.2017 17:45 Uhr Frankreich - Norwegen

15.01.2017 20:45 Uhr Brasilien - Japan

16.01.2017 20:45 Uhr Polen - Russland

17.01.2017 14:00 Uhr Norwegen - Brasilien

17.01.2017 17:45 Uhr Polen - Japan

17.01.2017 20:45 Uhr Russland - Frankreich

19.01.2017 14:00 Uhr Russland - Brasilien

19.01.2017 17:45 Uhr Frankreich - Polen

19.01.2017 20:45 Uhr Japan - Norwegen

Gruppe B in Metz

12.01.2017 14:00 Uhr Slowenien - Angola

12.01.2017 17:45 Uhr Mazedonien - Tunesien

12.01.2017 20:45 Uhr Spanien - Island

14.01.2017 14:45 Uhr Island - Slowenien

14.01.2017 17:45 Uhr Tunesien - Spanien

14.01.2017 20:45 Uhr Angola - Mazedonien

15.01.2017 14:45 Uhr Island - Tunesien

16.01.2017 17:45 Uhr Slowenien - Mazedonien

16.01.2017 20:45 Uhr Spanien - Angola

17.01.2017 17:45 Uhr Slowenien - Tunesien

17.01.2017 20:45 Uhr Angola - Island

18.01.2017 20:45 Uhr Mazedonien - Spanien

19.01.2017 14:00 Uhr Tunesien - Angola

19.01.2017 17:45 Uhr Mazedonien - Island

19.01.2017 20:45 Uhr Spanien - Slowenien

Gruppe C in Rouen

13.01.2017 14:00 Uhr Weißrussland - Chile

13.01.2017 17:45 Uhr Deutschland - Ungarn

13.01.2017 20:45 Uhr Kroatien - Saudi-Arabien

14.01.2017 20:45 Uhr Ungarn - Kroatien

15.01.2017 14:45 Uhr Chile - Deutschland

15.01.2017 20:45 Uhr Saudi-Arabien - Weißrussland

16.01.2017 17:45 Uhr Ungarn - Chile

16.01.2017 20:45 Uhr Kroatien - Weißrussland

17.01.2017 17:45 Uhr Deutschland - Saudi-Arabien

18.01.2017 14:00 Uhr Saudi-Arabien - Ungarn

18.01.2017 17:45 Uhr Weißrussland - Deutschland

18.01.2017 20:45 Uhr Kroatien - Chile

20.01.2017 14:00 Uhr Chile - Saudi-Arabien

20.01.2017 17:45 Uhr Deutschland - Kroatien

20.01.2017 20:45 Uhr Weißrussland - Ungarn

Gruppe D in Paris

13.01.2017 14:00 Uhr Katar - Ägypten

13.01.2017 17:45 Uhr Schweden - Bahrain

13.01.2017 20:45 Uhr Dänemark - Argentinien

14.01.2017 17:45 Uhr Ägypten - Dänemark

15.01.2017 14:45 Uhr Argentinien - Schweden

15.01.2017 17:45 Uhr Bahrain - Katar

16.01.2017 17:45 Uhr Ägypten - Bahrain

16.01.2017 20:45 Uhr Dänemark - Schweden

17.01.2017 17:45 Uhr Katar - Argentinien

18.01.2017 14:00 Uhr Argentinien - Ägypten

18.01.2017 17:45 Uhr Dänemark - Bahrain

18.01.2017 20:45 Uhr Schweden - Katar

20.01.2017 14:00 Uhr Bahrain - Argentinien

20.01.2017 17:45 Uhr Schweden - Ägypten

20.01.2017 20:45 Uhr Katar - Dänemark

Achtelfinale in Paris, Lille, Albertville und Montpellier

21.01.2017 4. Gruppe A - 1. Gruppe B (AF1)

21.01.2017 2. Gruppe A - 3. Gruppe B (AF2)

21.01.2017 1. Gruppe A - 4. Gruppe B (AF3)

21.01.2017 3. Gruppe A - 2. Gruppe B (AF4)

22.01.2017 2. Gruppe C - 3. Gruppe D (AF5)

22.01.2017 4. Gruppe C - 1. Gruppe D (AF6)

22.01.2017 3. Gruppe C - 2. Gruppe D (AF7)

22.01.2017 1. Gruppe C - 4. Gruppe D (AF8)

President's Cup (Platzierungsspiele) in Brest

21.01.2017 14:00 Uhr 6. Gruppe A - 6. Gruppe B (PC1)

21.01.2017 16:00 Uhr 5. Gruppe A - 5. Gruppe B (PC2)

22.01.2017 14:00 Uhr 6. Gruppe C - 6. Gruppe D (PC3)

22.01.2017 16:00 Uhr 5. Gruppe C - 5. Gruppe D (PC4)

23.01.2017 13:00 Uhr Verlierer PC1 - Verlierer PC3

23.01.2017 15:00 Uhr Sieger PC1 - Sieger PC3

23.01.2017 18:00 Uhr Verlierer PC2 - Verlierer PC4

23.01.2017 20:00 Uhr Sieger PC2 - Sieger PC4

Viertelfinale in Paris, Lille, Albertville und Montpellier

24.01.2017 Sieger AF1 - Sieger AF5 (VF1)

24.01.2017 Sieger AF2 - Sieger AF6 (VF2)

24.01.2017 Sieger AF3 - Sieger AF7 (VF3)

24.01.2017 Sieger AF4 - Sieger AF8 (VF4)

Die genauen Uhrzeiten und Spielorte der Achtelfinal- und Viertelfinalspiele stehen erst nach der Gruppenphase fest und richten sich nach dem Abschneiden Frankreichs.

Halbfinale in Paris

26.01.2017 20:45 Uhr Sieger Viertelfinale 3 - Sieger Viertelfinale 4

Spiel um Platz 3 in Paris

28.01.2017 20:45 Uhr Verlierer Halbfinale 1 - Verlierer Halbfinale 2

Finale in Paris

29.01.2017 17:30 Uhr Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2