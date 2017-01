Slowenien könnte der deutsche Viertelfinalgegner bei der Handball-Weltmeisterschaft sein.

Die Slowenen haben Russland in der Runde der letzten 16 mit 32:26 (13:15) in die Schranken gewiesen. Bester Werfer der Partie vor 8324 Zuschauern in Paris war Linksaußen Darko Cingesar (RK Zagreb) mit sechs Treffern, Gasper Marguc vom KC Veszprem steuerte fünf bei.

Bis zur Pause tat sich der von Veselin Vujovic trainierte EM-14. des Vorjahres schwer und lag mit zwei Toren in Rückstand. Nach dem Wechsel spielte Slowenien seine größere Klasse aus.

Sollte Deutschland am Sonntag (18 Uhr im LIVESTREAM auf handball.dkb.de und im LIVETICKER) gegen Katar gewinnen, würden die Bad Boys auf die Slowenen treffen.