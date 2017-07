Die deutsche Hockey-Nationalmannschaft muss am Sonntag im Finale des World-League-Turniers in Johannesburg und auch in den kommenden Monaten auf Torjäger Timm Herzbruch verzichten.

Der Mülheimer erlitt beim Halbfinal-Sieg gegen Spanien (4:3 im Penaltyschießen) einen Riss des vorderen linken Kreuzbandes.

Der 20-Jährige wird aber noch bis zum Ende des Turniers am Sonntag - das Team des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) trifft im Finale um 18 Uhr auf Belgien - beim Team bleiben und nach der Rückkehr in Deutschland einen Kreuzband-Spezialisten aufsuchen.