Hockey-Bundestrainer Jamilon Mülders muss bei der Europameisterschaft der Frauen im niederländischen Amsterdam (ab 18. August LIVE im TV auf SPORT1) auf Stürmerin Lisa Altenburg verzichten.

Die 27 Jahre alte Bronzemedaillengewinnerin von Rio fällt aufgrund einer Muskelverletzung, die sie beim World-League-Halbfinalturnier in Südafrika erlitt, weiterhin aus.

Für die Hamburgerin rückt die erst 19-jährige Teresa Martin Pelegrina in den Kader des Deutschen Hockey-Bundes (DHB). Am 19. August startet Deutschland gegen Gruppengegner Schottland in das Turnier.