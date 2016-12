Carolina Jaramillo hat Geschichte geschrieben. Die 22.-Jährige unterschrieb einen Vertrag bei einem mexikanischen Profiteam - und zwar im Männerbereich.

Jamarillo ist damit weltweit die erste Frau, die in einem professionellern Männerteam spielen wird.

Xolos de Tijuana, das neue Team der jungen Mexikanerin, spielt in der Major Arena Soccer League - also in der Halle.

Am Sonntag wird die junge Mexikanerin ihr mit Spannung erwartetes Debüt gegen Coyotes de El Paso geben.

Für Jamarillo ist es "eine große Herausforderung". Allerdings habe sie nicht nur Unterstützung bekommen. "Es gibt einige, die sagen, dass es nicht richtig sei. Andere unterstützen mich aber."