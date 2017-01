Mitfavorit Algerien ist beim Afrika-Cup in Gabun bereits in der Vorrunde gescheitert. Am letzten Spieltag der Gruppe kam das Team um Afrikas Fußballer des Jahres Riyad Mahrez vom englischen Meister Leicester City nur zu einem 2:2 (1:1) gegen die bereits als Sieger der Staffel B feststehenden Senegalesen und blieb mit nur zwei Punkten Dritter.

Allerdings hätte selbst ein Sieg den "Wüstenfüchsen" nicht mehr zum Weiterkommen gereicht, da sich zeitgleich Konkurrent Tunesien 4:2 (4:1) gegen Simbabwe durchsetzte und mit sechs Punkten Platz zwei hinter Senegal (7) sicherte. Simbabwe (1) wurde Letzter. Senegal bekommt es im Viertelfinale am Samstag mit Kamerun zu tun (17 Uhr), Tunesien trifft im Anschluss auf Burkina Faso (20 Uhr).

Islam Slimani, Teamkollege von Mahrez in Leicester, hatte WM-Achtelfinalist Algerien zweimal in Führung geschossen (10./52.), Senegal glich durch Pape Kouli Diop (44.) und Moussa Sow (53.) aus. Schalkes Nabil Bentaleb spielte bei Algerien durch, durch das frühe Ausscheiden steht der Mittelfeldspieler den Königsblauen bereits früher als befürchtet in der Bundesliga wieder zur Verfügung.