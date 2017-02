Joel Veltman von Ajax Amsterdam hat mit einer unfassbaren Unsportlichkeit für Aufsehen gesorgt.

Der Vize-Kapitän scheint von Fairplay wenig zu halten. Im Spiel gegen Sparta Rotterdam in der Eredivisie hatte Veltman an der rechten Auslinie den Ball, als er erkannte, dass Teamkollege Bertrand Traore verletzt auf dem Boden lag.

Veltman machte den Eindruck, das Spiel unterbrechen zu wollen und wies seinen Gegenspieler Ivan Calero auf Traores Verletzung hin. Calero drehte sich darauhin um, was Veltman dazu ausnutzte, aufeinmal doch weiterzuspielen und eine Torchance zu kreiiren.

In der Schlussminute eines Endspiels, in der die Mannschaft dringend ein Tor braucht, könnte man so eine Aktion noch als Schlitzohrigkeit bezeichnen. Beim Stand von 2:0 - auch der Endstand - ruft Veltmans Aktion allerdings heftige Kritik hervor.