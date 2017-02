Der Name Klinsmann bleibt dem US-Fußball auch nach der Entlassung von Jürgen Klinsmann als Nationalcoach erhalten.

Klinsmanns Sohn Jonathan wurde vom amerikanischen Verband für die U-20-CONCACAF-Meisterschaft in den Kader berufen. Klinsmann junior hütet bei den US-Boys das Tor. Das Nachwuchsteam trifft in Costa Rica am 18. Februar auf Panama, drei Tage später auf Haiti und zum Abschluss der Gruppenphase am 24. Februar auf Saint Kitts and Nevis.

Jürgen Klinsmann war Ende November als Trainer des US-Nationalteams beurlaubt worden.