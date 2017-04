Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Dieses Sprichwort trifft augenscheinlich auf Cristiano Ronaldos Sohn zu - zumindest was die fußballerischen Fähigkeiten angeht.

Der Superstar von Real Madrid teilte via Instagram ein Video, das seinen Sohn bei einem Jugendspiel zeigt. Bei einem Freistoß läuft jener im gleichen Stil wie sein berühmter Vater an und positioniert sich.

Was folgt, ist klar: Ronaldo junior zirkelt den Ball ins Tor und lässt sich dafür feiern. Auch CR7 zeigt sich vom Können seinen Sohns beeindruckt. "So stolz auf meinen kleinen Mann. Was für ein Tor", schrieb der 32-Jährige zum geteilten Video.