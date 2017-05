Pokal-Wahnsinn in Europa: In England, Frankreich und Spanien steigen am Samstagabend die Endspiele im nationalen Cupwettbewerb.

Im FA Cup kommt es zum großen Londoner Derby zwischen Meister FC Chelsea und dem FC Arsenal (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER). Während Antonio Conte in seinem Debüt-Jahr bei den Blues nach dem Double greift, geht es für die Gunners um die Rettung einer verkorksten Saison.

Platz fünf in der Liga, ein krachendes Aus im Achtelfinale der Champions League: Arsenal-Manager Arsene Wenger braucht dringend einen Sieg im Finale, um nicht weiter unter Druck zu geraten.

Barca und PSG kämpfen um letzte Titelchance

Für den FC Barcelona ist das Final in der Copa del Rey ebenfalls die letzte Chance auf einen Titel in dieser Saison. Gegen Deportivo Alaves (ab 21.30 Uhr im LIVETICKER) sind die Katalanen glasklarer Favorit.

Überschattet wurde die Vorbereitung auf das letzte Match der Saison allerdings durch die Bestätigung der Haftstrafe gegen Superstar Lionel Messi.

Auch Paris Saint-Germain kämpft im Finale des Coupe de France noch um seine letzte Möglichkeit auf einen Pokal. Gegen Angers SCO (ab 21 Uhr im LIVETICKER) spielen Julian Draxler und Co. gegen den Ligafrust - die Meisterschaft ging an Überraschungsteam AS Monaco.