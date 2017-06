Der FC Red Bull Salzburg sieht sich gezwungen, sein Logo zu ändern.

Weil das Emblem des österreichischen Meisters dem des deutschen Bundesligisten RB Leipzig zu sehr ähnelt, wurde es nun neu gestaltet.

Erstmals treten beide Teams im Europacup an, dem europäische Fußball-Verband UEFA sind die Logos aber nicht unterschiedlich genug. Sowohl Salzburg als auch Leipzig werden von dem Getränke-Hersteller Red Bull gesponsert.

Auf dem neuen Logo der Salzburger findet sich jetzt nur noch ein Bulle wieder. Zuvor waren es wie bei Leipzig zwei. Auf Facebook veröffentlichte der Verein bereits Fotos von dem neuen Logo.

RB Leipzig ist als deutscher Vizemeister bereits für die Champions League qualifiziert, Salzburg muss dagegen noch in die Relegation. Scheitert Österreichs Meister wie in den vergangenen Jahren bleibt noch der Startplatz in der UEFA Europa League.