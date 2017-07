Kanada und Costa Rica steuern beim diesjährigen Gold Cup in den USA weiter auf das Viertelfinale zu. Nach ihren Auftaktsiegen trennten sich beide Teams im direkten Duell in Houston 1:1 (1:1) und belegen in der Vorrundengruppe A weiter die ersten beiden Tabellenplätze.

Der erst 16-jährige Alphonso Davies brachte Kanada mit seinem dritten Turniertreffer in Führung (26.), Francisco Calvo glich in der 42. Minute für Costa Rica aus.

Im zweiten Gruppenspiel blieben die noch sieglosen Teams aus Honduras und Französisch-Guayana torlos.