Die Nationalmannschaft Mexikos ist beim Gold Cup in den USA erfolgreich in ihre Mission Titelverteidigung gestartet.

"El Tri" gewann zum Auftakt der Kontinentalmeisterschaft für Nord- und Mittelamerika sowie die Karibik in San Diego gegen El Salvador mit 3:1. Die Tore für die junge mexikanische Mannschaft erzielten Hedgardo Marin (8.), Elias Hernandez (29.) und Orbelin Pineda (55.). Nelson Bonilla glich zwischenzeitlich aus (10.).

Mexiko spielt beim Turnier in den USA ohne seine Stars, die beim Confed Cup in Russland den vierten Platz belegt hatten. Auch Trainer Juan Carlos Osorio musste die Partie gegen El Salvador von der Tribüne aus verfolgen. Er war vom Weltverband FIFA wegen seiner verbalen Entgleisungen beim Confed-Cup-Spiel um Platz drei gegen Portugal für sechs Spiele gesperrt worden.

Mexiko trifft am Donnerstag in einer Neuauflage des Finals von 2015 in Gruppe C auf Jamaika, das mit einem 2:0 gegen Curaco ebenfalls einen erfolgreichen Auftakt hingelegt hat. Gastgeber USA musste sich im ersten Spiel beim Heimturnier indes mit einem 1:1 gegen Panama begnügen. Nationaltrainer Bruce Arena verzichtet aber auch auf sämtliche Bundesliga-Legionäre und nominierte vor allem junge Talente aus der heimischen Profiliga MLS.