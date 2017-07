Pokalverteidiger Mexiko hat beim CONCACAF Gold Cup in den USA einen ersten sportlichen Rückschlag hinnehmen müssen.

Der Tabellenführer der Vorrundengruppe C kam gegen Verfolger Jamaika in Denver/Colorado nicht über ein torloses Unentschieden hinaus.

Der erste Sieg hingegen gelang an gleicher Stelle der Mannschaft von El Salvador. Die Mittelamerikaner setzten sich nach Toren von Gerson Maye in der 21. und Rodolfo Zelaya in der 24. Minute gegen Außenseiter Curacao mit 2:0 (2:0) durch.