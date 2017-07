Der FC Bayern hat seine Granate!

Am Dienstagmittag platzte an der Säbener Straße die Bombe, der kolumbianische Nationalspieler James Rodriguez wechselt für die kommenden zwei Jahre von Real Madrid zum deutschen Rekordmeister.

Den ersten Auftritt des 26-Jährigen im Bayern-Dress gibt es am Mittwoch, 19. Juli um 13.15 Uhr beim Testspiel gegen den FC Arsenal LIVE auf SPORT1 zu sehen. Das Duell gab es bereits in der vorigen Champions-League-Saison, der FCB siegte jeweils 5:1.

Auch Real, Barca, Dortmund und United LIVE

Weitere Weltstars wie Cristiano Ronaldo, Lionel Messi oder Toni Kroos geben sich auf SPORT1 die Ehre – im größten Sommerturnier für Klubmannschaften.

Beim ICC machen die Stars von Real Madrid, des FC Barcelona und FC Bayern zugleich Lust auf die neue Saison. Insgesamt präsentiert SPORT1 zwischen Dienstag, 18. Juli, und Sonntag, 30. Juli, 17 hochkarätig besetzte Partien des ICC.

Darunter weitere Top-Teams wie Borussia Dortmund, Manchester United, Juventus Turin und Paris St. Germain. Und auch die Bundesligisten kommen in der Saisonvorbereitung auf SPORT1 nicht zu kurz, der Sportsender zeigt eine Reihe von attraktiven Testspielen (alle Termine unten in der Übersicht).

Den Auftakt macht dabei am Mittwoch, den 12. Juli das Match des Bundesliga-Rückkehrers VfB Stuttgart gegen Dynamo Dresden, das ab 17:55 Uhr live im Free-TV zu sehen ist. Im letzten Pflichtspiel in der 2. Bundesliga gab es ein spektakuläres 3:3 zwischen den Teams.

Auftakt mit Milan – Dortmund

Der ICC startet am Dienstag, 18. Juli, live ab 13:15 Uhr auf SPORT1 im Free-TV mit dem Match AC Milan – Borussia Dortmund, wobei sich natürlich alle Augen auf den neuen BVB-Trainer Peter Bosz richten werden.

Auch Champions-League-Finalist Juventus Turin ist beim ICC vertreten: Am Sonntag, 23. Juli, live ab 0:00 Uhr messen sich die Stars mit dem FC Barcelona.

Darüberhinaus hat der ICC mit der Partie Manchester United – Manchester City (am Freitag, 21. Juli, live ab 4:00 Uhr) ein echtes Derbys zu bieten. Zum krönenden Abschluss gibt es den Clasico zwischen Real und Barcelona (am Sonntag, 30. Juli, live ab 2:00 Uhr) sowie das italienische Top-Duell Roma – Juventus (am Sonntag, 30. Juli, live ab 22:00 Uhr) auf SPORT1.

Spiele rund um den Globus

Die Spiele finden in Amerika, China und Singapur statt: Beim International Champions Cup North America treten an: AS Rom, Paris St. Germain, Manchester United, Manchester City, Juventus Turin, Tottenham Hotspur, FC Barcelona, Real Madrid.

In China (Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Nanjing) stehen sich Borussia Dortmund, der FC Bayern, der FC Arsenal, der AC Milan und Inter gegenüber. In Singapur wiederum messen sich der FC Bayern, der FC Chelsea und Inter Mailand.

Der International Champions Cup hat sich in den letzten Jahren als die attraktivste Turnierserie der Sommerpause etabliert. Im vergangenen Jahr gewann Paris St. Germain den Titel des ICC North America Champions. Beim ICC-Turnier in China setzte sich der BVB durch, in Australien triumphierte Juventus Turin.

Die Sendezeiten auf SPORT1 und SPORT1+ im Überblick :