Die FIFA hat die Kandidaten für die Wahl zum Weltfußballer bekanntgegeben.

Unter den 24 Kandidaten sind mit Toni Kroos (Real Madrid) und Manuel Neuer (FC Bayern) auch zwei Deutsche. Die FIFA Football Awards steigen in diesem Jahr nicht wie bislang im Januar, sondern bereits am 23. Oktober 2017. Titelverteidiger ist Cristiano Ronaldo von Real Madrid, der auch in diesem Jahr der große Favorit ist.

Bei der Wahl zum besten Trainer sind unter den zehn Kandidaten unter anderem Joachim Löw (Deutschland) und Carlo Ancelotti (FC Bayern) enthalten.

Unter den zehn Nominierten bei den Frauen steht die Deutsche Dzsenifer Marozsan, unter den Trainern von Frauenteams ist Ralf Kellermann, der bis zum Sommer den VfL Wolfsburg betreute.

Normalerweise werden bei den Männern lediglich 23 Teilnehmer nominiert, wegen eines Punktegleichstands wuchs die Anzahl jedoch auf 24.

Die Stimmen setzen sich folgendermaßen zusammen: Je 25 Prozent der endgültigen Punkte werden durch Nationalmannschaftskapitäne, Nationaltrainer, Fans und 200 ausgewählten Journalisten vergeben.

Berücksichtigt wird lediglich die Leistung vom 20. November 2016 bis zum 2. Juli 2017. Anders als in der Vergangenheit und bei der Konkurrenzwahl "Ballon d'Or" wird die Shortlist künftig nicht mehr auf drei Spieler reduziert. Jeder der 23 Nominierten hat demnach die Chance, am 23. Oktober die Wahl zum "The Best" zu gewinnen.

Die 24 Nominierten bei den Männern: Pierre-Emerick Aubameyang, Leonardo Bonucci, Gianluigi Buffon, Daniel Carvajal, Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Antoine Griezmann, Eden Hazard, Zlatan Ibrahimovic, Andres Iniesta, Harry Kane, N'Golo Kante, Toni Kroos, Robert Lewandowski, Marcelo, Lionel Messi, Luka Modric, Keylor Navas, Manuel Neuer, Neymar, Sergio Ramos, Alexis Sanchez, Luis Suares, Arturo Vidal.