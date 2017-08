David Wagner und Huddersfield Town feiern nach dem gelungenen Auftakt in der Premier League auch im Ligapokal einen Sieg.

Das Team des deutschen Trainers setzte sich in der zweiten Runde gegen Drittligisten Rotherham United mit 2:1 (0:1) durch. Für den Aufsteiger trafen vor heimischem Publikum Philip Billing (Strafstoß in der 52. Spielminute) und Joe Lolley (54.). Zuvor war Rotherham schon kurz nach Anpfiff überraschend in Führung gegangen (2.).

Außerdem unterlag am Mittwoch Newcastle United im Heimspiel gegen Nottingham Forest 2:3. Der FC Southampton musste sich gegen die Wolverhampton Wanderers geschlagen geben (0:2). Stoke City hatte bei einem klaren 4:0-Sieg keine Probleme mit AFC Rochdale.

Huddersfield hatte seine ersten beiden Spiele in der Liga gewonnen und liegt derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz.