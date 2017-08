Der bevorstehende Mega-Transfer von Superstar Neymar vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain hat auch die Europäische Fußball-Union (UEFA) auf den Plan gerufen.

Es wird überprüft, ob der französische Spitzenklub dabei die Regeln des Financial Fair Play (FFP) einhält.

Die UEFA kann den Transfer zwar nicht verhindern, aber eigene Sanktionen durchsetzen. Heißt konkret: Den Klub mit einer Transfersperre belegen. Die Ermittlungen können allerdings erst beginnen, wenn der Transfer über die Bühne gegangen ist. Eine Transfersperre würde entsprechend auch erst für eine der kommenden Transferperioden verhängt werden.

Neymar soll für die festgeschriebene Ablösesumme von 222 Millionen Euro nach Paris wechseln. Angeblich winken dem Brasilianer ein Fünfjahresvertrag sowie ein Jahresgehalt von 30 Millionen Euro netto.

"Alle Klubs in Europa müssen die Fair-Play-Regeln berücksichtigen und müssen nachweisen, dass sie über drei Jahre keine Verluste von mehr als 30 Millionen Euro haben", erklärt ein Sprecher der UEFA im Gespräch mit SPORT1.

Erfüllt PSG die Anforderungen?

"Im Rahmen der kontinuierlichen Überwachung der Vereine bezüglich der finanziellen Spielregelungen wird die UEFA die Details dieser Transaktion zu gegebener Zeit untersuchen, um sicherzustellen, dass PSG den Financial-Fair-Play-Anforderungen entspricht", fügt der Vertreter hinzu.

"Der Transfer von Neymar zu PSG wird sich auf die Klubfinanzen über mehrere Jahre auswirken", glaubt auch die UEFA, allerdings könnten die Auswirkungen einer "solchen Operation nicht im Voraus beurteilt werden".

Denn solange das Transferfenster geöffnet ist, kann Paris seine Bilanz noch aufbessern, "vor allem, da PSG viele Spieler für einen erheblichen Betrag verkaufen könnte", so der Verbandssprecher.

Tatsächlich werden mit Julian Draxler, Angel Di Maria und Edinson Cavani schon mehrere Personalien gehandelt. Auch Marco Verratti, an dem der FC Barcelona schon länger großes Interesse zeigt, wäre ein Verkaufskandidat.

"Regeln respektieren"

Was in den Augen der UEFA allerdings nicht geht, sind sämtliche Finanzkonstruktionen, bei denen am Ende ein Dritter die Ablösesumme bezahlt. So darf weder der PSG-Besitzer Nasser Ghanim Al-Khelaifi aus eigener Tasche noch ein Sponsor den Deal bezahlen.

In Artikel 72 der FFP-Regeln steht eindeutig: "Die UEFA-Finanzkommission behält jederzeit die übergeordneten Ziele dieser Vorschriften im Auge, insbesondere soll jeder Versuch, diese Ziele zu umgehen, zunichte gemacht werden."

Damit müsste, laut Reglement, auch der Neymar-Transfer offiziell in den Bilanzen von PSG verbucht werden - und durch die Einnahmen des Klubs über drei Jahre gedeckt werden.

Am Donnerstag gab der FC Barcelona bekannt, dass Neymars Anwälte im Büro der Katalanen vorstellig geworden sind und die geforderte Abslösesumme von 222 Millionen Euro bezahlt haben. Damit berücksichtigt PSG die Regeln des FFP.