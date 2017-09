Die Tage von Christoph Daum als Nationaltrainer Rumäniens sind gezählt.

Wie der rumänische Fußballverband (FRF) am Montag auf seiner Webseite mitteilte, stimmte der Technische Ausschuss für die Auflösung von Daums Vertrag. Die endgültige Entscheidung über Daums Zukunft trifft das Verbandspräsidium, das in seiner nächsten Sitzung den Antrag des Technischen Ausschusses noch absegnen muss.

"Nach dem Antrag des Technischen Ausschusses werde ich die Verhandlungen über die Auflösung von Herrn Daums Vertrag beginnen und anschließend Verhandlungen über die Verpflichtung eines neuen Trainers, gemäß den Vorschlägen, die ich vom Vorsitzenden des Technischen Ausschusses erhalten habe, führen", sagte FRF-Präsident Razvan Burleanu.

Daum war seit Juli 2017 Trainer der rumänischen Nationalmannschaft, verabschiedete sich mit seinem Team allerdings vorzeitig aus dem Rennen um ein Ticket für die WM 2018 in Russland. Das 0:1 in Montenegro am vergangenen Montag besiegelte das vorzeitige Quali-Aus der Rumänen.

In zehn Spielen unter seiner Regie holte Rumänien nur drei Siege. Zuletzt stand der 63-Jährige in den rumänischen Medien zunehmend in der Kritik.