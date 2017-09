In der Schweizer Super League ist es Rande des 2:1-Siegs des FC Sion über den FC Lugano zu unglaublichen Szenen gekommen.

Sion-Präsident Christian Constantin rastete beim Interview mit dem TV-Sender Teleclub aus und schlug auf den Experten Rolf Fringer ein.

"Zuerst ist sein Sohn gekommen und dann er. Er hat mir drei, vier Ohrfeigen gegeben", schilderte Fringer, der 1996 ein Jahr lang Nationaltrainer der Schweiz war, die Szene bei Teleclub sichtlich erschüttert.

"Ich habe mein Mikrofon gehalten, habe mich gar nicht gewehrt. Ich habe gedacht, das darf doch gar nicht wahr sein."

Ohrfeigen und Tritte

Der Sion-Boss hatte aber noch nicht genug – er verfolgte den TV-Experten, der rutschte aus, Constantin attackierte sofort wieder. "Dann gab es noch einen Tritt in den Hintern, in den Rücken. Also, eigentlich unglaublich", sagte Fringer, der von 1995 bis 1996 den VfB Stuttgart trainiert hatte.

Constantin ließ erst von dem Journalisten ab, als jemand dazwischen ging, daraufhin schlenderte der Sion-Boss davon. Fringer räumte danach ein, dass er Constantin zwar kritische Fragen gestellt habe, aber diese Reaktion sei "völlig untragbar".

Der Präsident von Sion verteidigte seine Attacke sogar noch im Fernsehen. "Fringer hat mich diese Woche verbal attackiert und kritisiert. Ich habe das mit ihm geregelt. Das ist nicht die feine Art, aber wenn man angegriffen wird, wehrt man sich halt", sagte Constantin.

Für Fringer stand fest: "Das zeigt, dass diese Menschen einfach nur austeilen können und nicht einstecken. Da ist das letzte Wort natürlich noch nicht gesprochen."