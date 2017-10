Trotz des fünften Saisontors von Weltmeister Lukas Podolski ist die Aufholjagd von Vissel Kobe in der japanischen Liga vorläufig gestoppt. Gegen den Tabellennachbarn Sagan Tosu unterlag Vissel 1:2 (1:2) und kassierte die erste Niederlage seit fünf Spielen. Podolski hatte Kobe in der 13. Minute in Führung geschossen.

Bei vier noch ausstehenden Partien fiel Kobe mit 41 Punkten hinter Sagan Tosu auf den neunten Tabellenplatz zurück.