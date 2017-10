Nach dem Scheitern in der WM-Qualifikation ist Bruce Arena als Trainer der Nationalmannschaft der USA zurückgetreten.

Der 66-Jährige hatte im vergangenen November die Nachfolge von Jürgen Klinsmann angetreten. Mit dem peinlichen 1:2 in Trinidad und Tobago verspielte das US-Team am vergangenen Dienstag die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Russland.

"Wir haben den Job nicht erledigt", sagte Arena, der die Amerikaner bereits bei den WM-Endrunden 2002 und 2006 betreut hatte. Dass die USA erstmals seit 1986 nicht an der WM teilnehmen, sei "ein großer Rückschlag", sagte Arena.