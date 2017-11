Robinho wird in Italien zu neunjähriger Haftstrafe verurteilt

vergrößernverkleinern Robinho spielte von 2005 bis 2008 bei Real Madrid © Getty Images

Der Brasilianer Robinho wird in Italien zu einer langen Haftstrafe verurteilt. Während seiner Zeit in Mailand war er an einer Vergewaltigung beteiligt.