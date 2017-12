CF Pachuca steht im Halbfinale der Klub-WM in den Vereinigten Arabischen Emiraten und trifft auf den brasilianischen Copa-Libertadores-Sieger Gremio aus Porto Alegre.

Im Zweitrundenspiel gewannen die Mexikaner gegen den afrikanischen Champions-League-Sieger Wydad Casablanca in Abu Dhabi mit 1:0 (0:0) nach Verlängerung.

Victor Alfonso Guzman (112.) erzielte das Tor des Tages für Pachuca, das am Dienstag (18 Uhr) in Al-Ain auf Gremio trifft. Casablancas Brahim Nakach (69.) sah die Gelb-Rote Karte.

Am Samstagabend ermitteln im zweiten Spiel Gastgeber Al Dschasira und Urawa Red Diamonds den Gegner von Champions-League-Sieger Real Madrid in der Vorschlussrunde. Real bestreitet sein erstes Match bei der Klub-WM am Mittwoch (18 Uhr) in Abu Dhabi.