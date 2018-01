Manchester City hat mit einem Last-Minute-Sieg gegen Außenseiter Bristol City den ersten Schritt in Richtung Pokalfinale gemacht.

Im zweiten Halbfinale des englischen League Cups kommt es am Mittwoch dann zum Kracher zwischen dem FC Arsenal und dem FC Chelsea (ab 21 Uhr im LIVETICKER).

Letztes Derby endete spektakulär

Das letzte Londoner Derby zwischen den Blues und den Gunners liegt erst eine Woche zurück. In der Premier League rettete der FC Arsenal durch einen Treffer von Hector Bellerin in der zweiten Minute der Nachspielzeit ein 2:2-Unentschieden.

Auch im erneuten Aufeinandertreffen muss es nicht unbedingt einen Sieger geben. Die Finalisten des League Cups werden traditionell in Hin- und Rückspiel ermittelt.

In der spanischen Copa del Rey will sich Real Madrid den Frust aus der Liga von der Seele schießen (ab 21 Uhr im LIVETICKER). Auch wenn die Königlichen in der Liga hinter Barcelona, Atletico Madrid und Valencia bis auf Platz vier zurück gefallen sind, ist Zweitligist UD Numancia im Pokal-Achtelfinale klarer Außenseiter.

Das Hinspiel entschied Real bereits mit 3:0 für sich.

Villareal muss Rückstand aufholen

Zuvor kämpfen Alaves und Formentera (Hinspiel 3:1) sowie Villareal und Leganes (Hinspiel 0:1) in ihren Rückspielen um den Einzug ins Pokal-Viertelfinale (ab 19.30 Uhr im LIVETICKER).

Im französischen Pokal greift das Star-Ensemble von Paris Saint Germain ins Geschehen ein. Neymar und Co. treffen im Viertelfinale auf Amiens (ab 21.05 Uhr im LIVETICKER).

Dazu kämpfen Rennes und Toulouse sowie Angers und Montpellier um den Einzug ins Halbfinale. In der Vorschlussrunde des französischen Pokals steht bereits Meister AS Monaco, der das von Lucien Favre trainierte OGC Nizza mit 2:1 besiegte.