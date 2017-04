Dass im Clasico mächtig Spannung in der Luft liegt und Spielern gerne auch mal die Nerven dabei durchgehen, ist kein großes Geheimnis.

Der jüngste Beweis dafür ist wohl Real Madrids Sergio Ramos, der im Heimspiel gegen Barcelona (2:3) nach einem groben Foul an Lionel Messi mit glatt Rot vom Platz flog.

Doch damit nicht genug: Als er nach 77 Minuten vom Feld musste, hatte der Real-Kapitän erst einmal noch ein Wörtchen mit Barcelonas Gerard Pique zu wechseln und schrie ihm hinterher: "Jetzt sprichst du, jetzt sprichst du!"

Pique stichelt nach

"Ich habe gesehen, dass er in meine Richtung zeigte", äußerte sich Barcas Abwehrchef nach der Partie zu dieser Aktion und stichelte sogar noch weiter: "Es ist eine klare Rote Karte. Im Bernabeu sind sie sehr tolerante Schiedsrichter gewohnt und wenn es die mal nicht gibt, ist das schlecht für den Film."

Ramos ließ das nicht auf sich sitzen: "Das sagt gerade er. Tolerant war der Schiedsrichter bei Barca gegen PSG." Er spielte dabei auf Barcelonas Champions-League-Rückspiel gegen Paris an, als die Katalanen nach einer 0:4-Niederlage aus dem Hinspiel doch noch weiterkamen.

Der Verbalausbruch noch auf dem Spielfeld war definitiv für Pique gedacht: "Mein Applaus und alles, was ich gesagt habe, ging in Piques Richtung."

Steithähne: Ramos und Pique

"Ich komme nicht schlecht mit Pique aus, jeder verteidigt seinen Klub. Aber nach einem Clasico werde ich ihn nicht umarmen", so Ramos über sein Verhältnis zu Pique. Jedoch ist die Auseinandersetzung von Sonntagabend nicht die einzige: Die beiden spanischen Nationalspieler hatten sich in den letzten Monaten nämlich mehrere verbale Duelle in den Medien geliefert.

Auch die Entscheidung der Unparteiischen ließ Reals Verteidiger nicht vollkommen unkommentiert: "Wir werden nicht über die Schiedsrichter sprechen, sind aber empört. Schiedsrichter können daneben liegen, wenngleich es diesmal entscheidend war."