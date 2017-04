Real Madrid bleibt im Rennen um die spanische Meisterschaft weiter auf Kurs.

Die Königlichen gewannen gegen den FC Valencia mit 2:1, nachdem sie unter der Woche Deportivo La Coruna mit 6:2 abgefertigt hatten. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Linksverteidiger Marcelo schoss in der 86. Minute das goldene Tor für die Madrilenen, nachdem Valencia kurz zuvor sogar ausgeglichen hatte.

"Musst deine Seele geben"

"Du musst deine Seele geben, wenn du gewinnen willst. Das haben wir getan. Wir haben gezeigt, wer wir sind. Ich freue mich über mein Tor, aber noch mehr über die drei Punkte. Wir müssen jetzt weitermachen, der Weg zur Meisterschaft ist noch lang", so der Torschütze.

Lange sah es nach einem glücklichen Real-Sieg aus, da Cristiano Ronaldo mit einem Kopfball in der zwar 27. Minute sein 20. Saisontor markierte, Valencia in der ersten Halbzeit aber die bessere Mannschaft war. Der Ex-Leverkusener Dani Carvajal hatte den Weltfußballer mit einer Flanke glänzend in Szene gesetzt.

In der zweiten Halbzeit übernahm allerdings der Champions-League-Halbfinalist das Ruder und verdiente sich die Führung.

Ronaldo scheitert an Alves

In der 57. Minute scheiterte Ronaldo wieder einmal an Elfmeterkiller Diego Alves im Valencia-Tor. Gegen den Brasilianer vergab der Europameister bereits dreimal (in vier Versuchen) vom Punkt.

Dann der große Auftritt vom Ex-Madrilenen Daniel Parejo, der einen Freistoß (82.) in den Winkel zirkelte. Real-Keeper Keylor Navas war zwar noch mit den Fingerspitzen an der Kugel, konnte aber den Einschlag nicht mehr verhindern.

Nur vier Minuten später rettete Marcelo mit einem Flachschuss mit seinem schwächeren rechten Fuß Real. Valencia hatte der erneuten Führung nichts mehr entgegenzusetzen.

Real hat sich mit dem Sieg wieder mit drei Punkten Vorsprung vor dem FC Barcelona an die Tabellenspitze gesetzt, der späten Abend im Derby gegen Espanyol Barcelona (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) gefordert ist. (Die Tabelle der Primera Division)