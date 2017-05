Beim FC Barcelona liegen im Kampf um die spanische Meisterschaft offenbar die Nerven blank.

Die spanische Zeitung Marca berichtet, dass es in den vergangenen Tagen zu einem Trainingszoff zwischen Starstürmer Neymar und Co-Trainer Juan Carlos Unzue gekommen sei.

Demnach schrie der Assistenzcoach Neymar an, weil ihm der Einsatz des Brasilianers nicht gefallen habe. "Wenn du so weiter machst, wirst du so enden wie Ronaldinho", meinte Unzue, der auch als Kandidat für den Cheftrainerposten in der kommenden Saison gilt.

Neymar reagierte offenbar sichtlich verärgert, da der frühere Weltfußballer zu seinen engsten Freunden gehört. Unzue wollte den 25-Jährigen mit der Ansage motivieren, tatsächlich hatte die Aktion aber eher das Gegenteil zufolge.

Der Trainingszoff verschlechtert die Chancen Unzues, zum Cheftrainer aufzusteigen, nochmals. Barca sucht nach dem Abschied von Luis Enrique noch immer nach einem neuen Trainer für die kommende Saison.

Laut Marca haben einige Spieler bereits angekündigt, den Klub zu verlassen, sollte Barca tatsächlich Unzue zum verantwortlichen Trainer ernennen.

Ronaldinho wurde 2004 und 2005 zum Weltfußballer gewählt, konnte aber nach seinem Wechsel von Barca zum AC Mailand 2008 nie wieder an alte Glanzzeiten anknüpfen. Der lebensfrohe 37-Jährige spielte zuletzt in Brasilien und Mexiko und beendete im Februar offiziell seine Karriere.