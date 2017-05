Marc-Andre ter Stegen hat sich mit einem emotionalen Instagram-Post beim scheidenden Trainer Luis Enrique bedankt.

"Ich habe meine Zeit beim FC Barcelona 2014 mit dir als Trainer begonnen. Du hast dieses besondere Team zu neun Trophäen in drei Jahren geführt, darunter das Triple: Eine unglaubliche Leistung", schwärmte der Keeper vom Barca-Trainer.

Er sei sehr stolz, Teil dieser Reise gewesen zu sein, "als Athlet und als Person. Danke für alles, Mister!"

Luis Enrique verlässt die Katalanen nach drei Jahren, der Nachfolger soll am Montag vorgestellt werden. Laut übereinstimmenden Medienberichten handelt es sich dabei um Ernesto Valverde, der zuletzt Athletic Bilbao trainierte.

Ter Stegen schloss seine Botschaft mit guten Wünschen für die Zukunft ab: "Ich wünsche dir das Beste für dein nächstes Kapitel und viel Zufriedenheit für dich und deine Familie. Danke."

Der 25-Jährige hat sich in der abgelaufenen Saison als Nummer 1 Barcas etabliert, nachdem er in den vergangenen beiden Jahren nur in den Pokalwettbewerben randurfte.