La Liga: Diego Simeone will Trainer bei Atletico Madrid bleiben

La Liga: Diego Simeone will Trainer bei Atletico Madrid bleiben Simeone schwört Atletico die Treue / Lesedauer: 2 Minuten

Diego Simeone sagt, er wolle Trainer bei Atletico Madrid bleiben © Getty Images

Der Atletico-Coach ist bei vielen europäischen Top-Klubs begehrt - doch er will in Madrid bleiben. Mit seinem Klub will er den nächsten Schritt machen.