Die Spieler von Real Madrid haben auf der Meisterfeier derbe Worte gegen Erzfeind Gerard Pique vom FC Barcelona gefunden.

"Pique, du Sch...kerl, huldige dem Meister", sangen Sergio Ramos und Co. laut der spanischen Sport bei den Feierlichkeiten rund um den Cibeles-Brunnen in Madrid. Barca-Legende Pique hatte sich in dieser Saison mehrfach darüber aufgeregt, dass die Königlichen vom Schiedsrichter bevorzugt werden.

Damit erinnerten die Spieler an einen Gesang von Samuel Eto'o, der 2005 nach Barcas Meisterschaft in Richtung Real gerufen hatte: "Madrid, ihr Sch...kerle, huldigt dem Meister." Anschließend hatte sich der kamerunische Stürmer offiziell für die Beleidigung entschuldigen müssen.

Real hatte sich am Sonntag durch ein 2:0 in Malaga erstmals seit 2012 die Spanische Meisterschaft gesichert und Titelverteidiger Barcelona um drei Punkte distanziert.