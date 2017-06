Der FC Girona ist erstmals in seiner 87-jährigen Klubhistorie erstklassig.

Dem katalanischen Klub reichte am vorletzten Spieltag der zweiten Liga ein 0:0 gegen Real Saragossa, um sich den zweiten Platz hinter UD Levante zu sichern. Nach dem Abpfiff brachen alle Dämme, die Fans des Klubs strömten aufs Spielfeld und feierten mit den Profis.

Damit beendete Girona eine jahrelange Pechsträhne. In den Jahren 2013, 2015 und 2016 scheiterte der Klub in den Aufstiegsplayoffs, in dem die Dritt- bis Sechstplatzierten den dritten Aufsteiger ausspielen.

Durch den Direktaufstieg spielen in der kommenden Saison mit Girona, Espanyol und dem FC Barcelona drei katalanische Klubs in der höchsten Liga.