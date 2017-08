Spanische Liga ordnet nach Terroranschlag Gedenkminute an

Spanische Liga ordnet nach Terroranschlag Gedenkminute an

vergrößernverkleinern Auch im Camp Nou von Barcelona wird es am Wochenende eine Gedenkminute geben © Getty Images

Am Wochenende werden in sämtlichen Stadien der ersten und zweiten spanischen Liga Gedenkminuten für die Opfer des Terroranschlags in Barcelona abgehalten.