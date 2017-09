Großer Rückhalt für Ousmane Dembele!

Der Franzose hatte am vergangenen Samstag im Spiel des FC Barcelona gegen den FC Getafe einen Sehnenriss im linken Oberschenkel erlitten. Am Dienstag wurde er in Helsinki operiert, er fällt zwischen drei und vier Monate aus.

Vor dem Liga-Spiel der Katalanen gegen SD Eibar am Dienstag Abend zeigten Dembeles Teamkollegen ihre Unterstützung für den 20-Jährigen.

Während ihres Aufwärmprogrammes trugen die Spieler T-Shirts mit der Aufschrift "Courage Ousmane" (zu deutsch: Kopf hoch, Ousmane).

In den sozialen Netzwerken unterstützten viele Fans die Aktion, manch andere fanden das Ganze dann doch ein wenig übertrieben. "Er ist verletzt, nicht tot" lautete einer der zahlreichen Kommentare.