Der FC Barcelona muss in den kommenden Spielen aller Voraussicht nach auf Neuzugang Ousmane Dembele verzichten.

Der ehemalige Dortmunder musste beim Spiel in Getafe (JETZT im LIVETICKER) in der ersten Halbzeit vom Platz. Der Flügelspieler verletzte sich bei einem Sprint ohne Einwirkung eines Gegenspielers und fasste sich an den hinteren linken Oberschenkel. Für Dembele kam nach 29 Minuten Gerard Deulofeu in die Partie.

Der 20-Jährige war vor seinem 105 Millionen Euro teuren Wechsel in den Streik getreten und musste im Anschluss Einzeltraining absolvieren, weil er nicht fit genug war. Bei seinem zweiten Startelfeinsatz nacheinander machte dann der Muskel zu.

"Ousmane Dembele hat eine Oberschenkelverletzung am linken Bein. Weitere Tests sind notwendig, um die Schwere der Verletzung feststellen zu können", erklärten die Katalanen.

Dembele war als Ersatz für den zu Paris Saint-Germain abgewanderten Neymar verpflichtet worden, eine weitere Neuverpflichtung für die Offensive kam nicht mehr zustande.