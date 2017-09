Schwerer Nackenschlag für den FC Barcelona: Der spanische Pokalsieger muss in den nächsten Monaten auf Ousmane Dembele verzichten.

Wie die Katalanen am Sonntag bekanntgaben, erlitt der Neuzugang von Borussia Dortmund beim 2:1-Sieg gegen Getafe am Samstag einen Sehnenriss im linken Oberschenkel.

Der Franzose wird nach Vereinsangaben in den kommenden Tagen in Finnland operiert und fällt rund drei bis vier Monate aus. Zunächst war der Verein von einer weniger gravierenden Verletzung ausgegangen, spanische Medien berichteten von einer vermuteten Ausfallzeit von drei Wochen.

"Das ist bedauerlich, weil er gut gespielt hat", sagte Trainer Ernesto Valverde über die Verletzung des 20-Jährigen, der erst sein drittes Pflichtspiel für Barcelona bestritt. Dembélé hatte bereits in der 27. Minute ausgewechselt werden müssen.

Der französische Nationalspieler war für 105 Millionen Euro Ablöse und bis zu 42 Millionen Bonuszahlungen gekommen.

Am vergangenen Samstag hatte er gegen Espanyol Barcelona (5:0) seinen ersten 22-minütigen Einsatz in der spanischen Liga absolviert und eine Torvorlage gegeben. In Getafe bestritt er sein erstes Liga-Spiel von Beginn an, zuvor war er in der Champions League gegen Juventus Turin (3:0) 71 Minuten lang im Einsatz gewesen.