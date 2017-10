Beim FC Barcelona ruht am Dienstag die Trainings- und Büroarbeit.

Wie der Verein am Montag via Twitter mitteilte, beteiligt sich Barca an dem von verschiedenen Gewerkschaften und Organisationen ausgerufenen Generalstreik. Damit soll gegen die Polizeigewalt beim Referendum zur Unabhängigkeit Kataloniens protestiert werden.

Aus diesem Grund bleibt die Geschäftsstelle des Klubs am Dienstag geschlossen. Auch sämtliche Jugend- und Profimannschaften trainieren nicht.

Geisterspiel wegen Referendum

Der FC Barcelona musste aufgrund des Referendums am Sonntag sein La-Liga-Spiel gegen Las Palmas (3:0) vor leeren Rängen austragen.

Die Partie war zunächst von der Regionalpolizei abgesagt worden, weil die Sicherheit nicht zu gewährleisten sei. Die spanische Liga lehnte dies jedoch ab. Erst 20 Minuten vor dem Anpfiff gab Barca bekannt, dass das Spiel vor leeren Rängen doch stattfinden sollte.

Barca unterstützt seit Langem das Recht auf eine Abstimmung über die Unabhängigkeit Kataloniens, ohne sich aber auf eine Seite zu schlagen. Am Sonntag bekannten sich neben Pique auch die früheren Barca-Profis Xavi und Carles Puyol zur Wahl.

In einem Statement verurteilte der FC Barcelona die Maßnahmen in der Stadt, "die die Bürger daran hindern, ihre demokratischen Rechte frei zu äußern".

Die spanische Polizei ging gewaltsam gegen Demonstranten vor, die Beamte am Betreten von Wahllokalen hindern und den Abtransport beschlagnahmter Wahlurnen verhindern wollten. Nach Angaben der katalanischen Rettungskräfte gab es mehrere Dutzende Verletzte.