Der FC Barcelona hat unter chaotischen Umständen am siebten Spieltag den siebten Sieg gefeiert und thront weiter an der Tabellenspitze.

Beim 3:0-Sieg gegen UD Las Palmas durch Tore von Sergio Busquets (49.) und Lionel Messi (70., 77.) wurde das Ergebnis jedoch zur Nebensache.

Die Partie war wenige Stunden vor Spielbeginn zunächst von Präsident Josep Maria Bartomeu abgesagt, auf Druck der Liga aber dann doch angepfiffen worden. Erst 20 Minuten vor dem Anpfiff gab Barca bekannt, dass das Spiel vor leeren Rängen doch stattfinden sollte.

Harte Strafe drohte

Aufgrund der Unruhen rund um das katalanische Referendum zur Unabhängigkeit von Spanien sollte die Partie auf Verlangen von Barca-Mitgliedern und der Regionalpolizei nicht stattfinden.

Weil weder Ligaverband noch Sicherheitsbehörden einen hinreichenden Grund für eine Absage gesehen hatten, hätte nur ein Verzicht des Tabellenführers zu einer Absetzung des Spiels geführt. In diesem Fall hätte Barca eine Niederlage am Grünen Tisch und der Verlust von weiteren drei Punkten wegen Nichtantretens gedroht.

Die Katalanen traten daraufhin kurzfristig doch an, ließen jedoch keine Zuschauer ins 99.354 Zuschauer fassende Camp Nou. Grund für den Zuschauerausschluss soll die Sorge vor einem Platzsturm durch Teile der Barca-Fans sein.

Barca kündigt Beschwerde an

Messi und Co. wärmten sich vor der Partie in Trikots mit den katalanischen Farben auf. Las Palmas bestritt das Spiel mit kleinen spanischen Flaggen auf dem Trikot. Der Klub hatte das Tragen des nationalen Symbols damit begründet, dass "unsere Hoffnung in die Zukunft des Landes still demonstriert" werden solle.

Gerard Pique (l.) und Co. zeigten vor dem Spiel ihre Unterstützung für Katalonien © Getty Images

Trotz des Sieges dürfte die Austragung des Spiels ein Nachspiel haben: Barca kündigte bereits an, Beschwerde bei der UEFA einzulegen. Einige Spieler wie Gerard Pique wollten zunächst nicht antreten und wurden durch die Entwicklungen kurz vor dem angesetzten Beginn überrascht.

Flitzer sorgt für Unterbrechung

Barca war die fehlende Unterstützung vor allem in der ersten Halbzeit anzumerken, Messi und Co. spielten viel zu körperlos und uninspiriert. Las-Palmas-Stürmer Jonathan Calleri scheiterte kurz vor der Pause am Pfosten, hatte gegen das immer stärker werdende Barca nach dem Seitenwechsel aber nichts mehr entgegenzusetzen.

Kurios: In der zweiten Halbzeit rannte ein Flitzer über das Spielfeld, obwohl eigentlich keine Zuschauer im Stadion sein durften.

In der Schlussphase tauchte ein Flitzer auf dem Spielfeld auf © Getty Images

Hunderte Verletzte in Barcelona

Barca unterstützt seit Langem das Recht auf eine Abstimmung über die Unabhängigkeit Kataloniens, ohne sich aber auf eine Seite zu schlagen. Am Sonntag bekannten sich Gerard Pique sowie die früheren Barca-Profis Xavi und Carles Puyol zur Wahl.

"Zu wählen ist Demokratie", twitterte Puyol. In einem Statement verurteilte der FC Barcelona die Maßnahmen in der Stadt, "die die Bürger daran hindern, ihre demokratischen Rechte frei zu äußern".

Die spanische Polizei ging gewaltsam gegen Demonstranten vor, die Beamte am Betreten von Wahllokalen hindern und den Abtransport beschlagnahmter Wahlurnen verhindern wollten. Nach Angaben der katalanischen Rettungskräfte gab es hunderte Verletzte.