Wird Ousmane Dembele rechtzeitig für den Clasico fit?

Noch steht offiziell kein Datum fest, an dem der verletzte Offensivspieler sein Comeback beim FC Barcelona feiern könnte. Doch der Ex-Dortmunder hat die Hoffnungen seiner Fans genährt, dass er schon zum Duell mit Real Madrid am 23. Dezember wieder zur Verfügung steht.

"In zwei Wochen steige ich wieder ins Mannschaftstraining ein. Ich arbeite jeden Tag hart, sogar an Sonn- und Feiertagen", sagte Dembele dem französischen Fernsehsender Canal+ am vergangenen Wochenende am Rande des Ligue-1-Spiels seines früheren Klubs Stade Rennes.

Reicht es bis zum Clasico?

Sollten die Barca-Ärzte mit diesem Plan einverstanden sein, könnte Dembele circa am 11. Dezmeber ins Training der Katalanen zurückkehren. Bis zum Tag vor Heiligabend wäre genug Zeit, um komplett fit zu werden.

Dembele hatte sich am 16. September einen Muskelriss im Oberschenkel zugezogen. Ursprünglich hieß es, dass es mit einem Comeback vor dem Jahreswechsel nicht klappt.

Seit seinem Wechsel von Borussia Dortmund nach Barcelona im vergangenen Sommer hat Dembele bislang lediglich drei Spiele für die Spanier absolviert.

