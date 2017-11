Real Madrid kann in den nächsten Spielen wieder auf seinen Abwehrchef Sergio Ramos setzen.

Der Spanier hatte sich im Derby gegen Atletico Madrid einen Bruch der Nasenscheidewand zugezogen. Atleticos Lucas hatte beim Klären nur den Kopf von Ramos getroffen, als dieser zum Kopfball angesetzt hatte. Schiedsrichter Fernandez Borbalan gab dennoch keinen Strafstoß und Ramos musste aufgrund der Gesichtsverletzung schließlich in der Kabine bleiben.

Am Freitag präsentierte der spanische Nationalspieler auf Twitter stolz seine Gesichtsmaske, die er zum Schutz in den nächsten Spielen tragen wird. Real Madrid trifft am Samstag (16:15 Uhr im LIVETICKER) auf Malaga.