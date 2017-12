Der FC Barcelona fällt einem in Verbindung mit Ronaldo nicht unbedingt als erstes ein. Aber tatsächlich hat der frühere Weltfußballer und Real-Star auch einmal für die Katalanen gespielt.

Genau ein Jahr lang, von 1996 bis '97. Ein Kapitel, das der Brasilianer am liebsten vergessen würde.

Ronaldo: Barca hat Probleme mit Brasilianern

In einem TV-Interview mit Esporte Interativo rechnete Ronaldo jetzt mit seinem Ex-Klub ab. "Am Ende war meine Zeit bei Barca sehr schlecht, vergleichbar mit der von Neymar", sagte er.

Bei den Katalanen, so der Vorwurf, hätten brasilianische Stars ständig Probleme: "Neymar, Romario, Ronaldinho und ich. Wir alle wurden am Ende von dem Verein schlecht behandelt, trotz all unserer Verdienste."

Bei Barcas Erzrivalen erging es Ronaldo nach eigenem Bekunden wesentlich besser: "Bei Real Madrid habe ich mich glücklicher gefühlt und war dem Klub mehr verbunden", sagte er.

Für die Königlichen spielte der 41-Jährige von 2002 bis 2007.