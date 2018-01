Riesiger Hype um Philippe Coutinho beim FC Barcelona! Am Montag wird der vom FC Liverpool verpflichtete Brasilianer bei Barca vorgestellt.

Am Morgen hat Coutinho bereits die medizinische Untersuchung absolviert, am Mittag wird er im Stadion Camp Nou vorgestellt und beantwortet anschließend die Fragen der Medien.

SPORT1 begleitet die Präsentation im LIVETICKER. (HIER AKTUALISIEREN)

+++ 13.29 Uhr: Zeit für ein paar Selfies +++

Bevor Coutinho den Saal in Richtung Stadion-Innenraum verlässt, lässt er sich noch mit ein paar Fans ablichten.

+++ 13.27 Uhr: Fans warten im Stadion auf ihren neuen Star +++

Auf der Tribüne des Camp Nou sitzen mehrere Tausend Barca-Anhänger und fiebern Coutinhos erstem Auftrifft auf dem heiligen Rasen entgegen.

+++ 13.11 Uhr: Coutinho unterschreibt Vertrag +++

Der Brasilianer sitzt neben Barca-Präsident Josep Maria Bartomeu auf dem Podium in der Llotja President Sunol des Camp Nou und unterzeichnet sein neues Arbeitspapier. Anschließend unterschreibt er ein Barca-Trikot. Eine Kopie des Stifts, mit dem er seinen Vertrag unterschrieben hat, bekommt Coutinho als Erinnerungsstück.

+++ 13.04 Uhr: Coutinho freut sich auf die Barca-Stars +++

Für den Brasilianer ist der Wechsel nach Barcelonaetwas ganz Besonderes: "Ich spiele mit meinen Idolen in einem Team", sagte der 25-Jährige nach seiner Ankunft bei Barca: "Messi, Suarez, Pique, Busquets oder Iniesta sind alles Weltklassespieler."

+++ 12.50 Uhr: Barca meldet Coutinho verletzt+++

Das geht ja gut los! Bei der medizinischen Untersuchung am Vormittag in Barcelona wurde festgestellt, dass Philippe Coutinho an einer Verletzung im rechten Oberschenkel laboriert. Der Mittelfeldspieler werde für etwa drei Wochen ausfallen, teilte Barca auf Twitter mit.

+++ 12.45 Uhr: Willkommen zur Präsentation von Philippe Coutinho! +++

Der Rekord-Transfer des FC Barcelona ist perfekt. Philippe Coutinho unterschreibt heute seinen Vertrag bei den Katalanen. Um 13 Uhr soll die Zeremonie beginnen.

Philippe Coutinho absolvierte am Montag in den Katakomben des Estadio Camp Nou in Barcelona eine erste Fotosession © Getty Images

Ab 13.45 Uhr soll dann die Vorstellung des Mittelfeldspielers im Camp Nou beginnen. Der Beginn der Pressekonferenz ist auf 14.30 Uhr angesetzt.